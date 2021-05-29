Российские авиакомпании пустили около десяти рейсов в облет Беларуси

Некоторый российские авиакомпании совершили около десяти полетов в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.

«Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — заявил собеседник журнала. Названия компаний и направления рейсов не уточняются.

Кроме того, 27 мая «Аэрофлот» был вынужден отменить рейс из Москвы в Вильнюс, так как Литва запретила прибытие и отправление самолетов, маршруты которых проходят над Беларусью. От российских властей этот рейс не получил разрешение лететь в обход страны.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту лайнера Ryanair находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, ему грозит длительное тюремное заключение.

Саммит ЕС в ответ на принудительную посадку самолета и задержание Протасевича запретил белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовали не летать над территорией Беларуси. Лидеры ЕС призвали освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, а также анонсировали новые санкции против белорусских чиновников и компаний.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Министерство иностранных дел Швейцарии в своем твиттере сообщило, что ничего не знает об угрозе взрыва на рейсе Ryanair из Афин в Вильнюс. Какие‑либо сообщения властям Беларуси о минировании самолета швейцарское правительство не отправляло.