Во Вьетнаме обнаружили гибрид британского и индийского штаммов COVID-19

Вьетнамские ученые обнаружили новый штамм коронавируса — гибрид британского и индийского вируса. Ученые заявляют, что этот вариант COVID-19 быстрее передается и легче распространяется воздушно-капельным путем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг.

По словам Лонга, именно он стал причиной массового заражения в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, в которых выявили основные очаги распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.

До этого момента во Вьетнаме обнаружили 7 штаммов COVID-19, в том числе британский, индийский и южноафриканский. Скоро новый штамм получит собственной название.

За все время пандемии в республике обнаружили 6713 заболевших, из которых 3643 — за последний месяц. 47 заразившихся скончались.

Британский штамм коронавируса обнаружили в середине декабря в Великобритании. Мутация быстро распространилась по странам Европы, достигла Азии и была выявлена также в США.

24 мая в России обнаружили индийский штамм коронавируса у 14 человек.