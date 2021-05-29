Оскар Айзек сыграет вместе с Итаном Хоуком в сериале Marvel«Лунный рыцарь»

Слухи об участии Айзека в проекте появились в октябре 2020 года, в марте 2021 года их правдивость подтвердил актер Себастьян Стэн . Но наверняка не было известно, подписал ли Айзек контракт.

Американский актер Оскар Айзек сыграет главную роль в новом сериале Marvel «Лунный рыцарь», который покажет стриминговый сервис Disney+. Об этом сообщил твиттер-аккаунт Marvel Studios.

В сериале он снимется вместе с Итаном Хоуком — тот предположительно исполнит роль врага Лунного рыцаря Рауля Бушмана. Также в проекте примут участие актриса Мэй Каламави. Среди постановщиков эпизодов будут Мохаммед Диаб, Джастин Бенсон и Аарон Мурхед.

«Лунный рыцарь» выйдет в 2022 году. О запуске проекта рассказали в декабре 2020 года, когда Disney анонсировал все новые проекты во вселенной Marvel.