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Библиотека Израиля опубликовала архив рукописей и рисунков Франца Кафки

Виктория Шанина
Сегодня в 11:43

Национальная библиотека Израиля оцифровала и разместила в открытом доступе рукописи, письма и рисунки Франца Кафки. В архив попали документы, которые сохранил друг писателя Макс Брод, пишет BBC.

В коллекцию попали три черновика «Свадебных приготовлений в деревне», записная книжка, в которой Кафка практиковал иврит, путевые дневники и другие документы.

Перед смертью Франц Кафка от туберкулеза в 1924 году просил сжечь все его рукописи, однако его друг решил все сохранить. Макс Брод опубликовал сочинения, и Кафка был признан одним из величайших писателей XX века.

Перед смертью в 1968 году Брод завещал передать коллекцию рукописей в национальную библиотеку и поручил это дело секретарь Эстер Хоффе. Она этого не сделала, и продала рукопись романа «Процесс» за два млн долларов в 1988 году. Остальные документы хранились у нее дома и в хранилищах Израиле и Швейцарии.

После смерти в 2007 году Национальная библиотека Израиля попросила дочерей Хоффе выполнить просьбу покойного Макса Брода. Они отказались, из‑за чего начались судебные разбирательства, по итогу которых права оказалась библиотека.

Часть оставшихся архивов была испорчена кошками, которые жили в квартире секретаря. Рукописи пришлось отреставрировать, и сейчас они доступны для всех желающих.

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