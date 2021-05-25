Обязательная вакцинация в Якутии, Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки и другие новости дня

В Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19, а потом изменили формулировку на «массовую». Людям без прививки могут запретить выход на работу, а работодателям-нарушителям грозят штрафами.

На Навального завели очередное уголовное дело — об оскорблении судьи Веры Акимовой на процессе по делу об оскорблении ветерана. Всего в отношении политика расследуются три уголовных дела, которые могут прибавить к его сроку более шести лет.

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с экс-главредом Nexta, подозревают в уголовных преступлениях в Беларуси. Каких именно, не уточняется.

Россия возобновила полеты в Португалию, Мальту, Исландию, Саудовскую Аравию и Мексику. Число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию увеличили.

Грузия откроет с 1 июня сухопутные границы. Однако для россиян они все еще закрыты — за исключением тех, у кого есть двойное гражданство, ВНЖ или родственники в стране.

Покрас Лампас представил граффити, состоящее из имен пропавших детей. Увидеть работу художника можно на улице Большая Якиманка в Москве.

TikTok заблокировал аккаунт Виталия Милонова. По мнению депутата, это все проделки «иностранных содомитов», которые хотят «надругаться над свободой слова».

Полиция возбудила административное дело из‑за роликов Dolce & Gabbana с однополыми парами. Так компания поддержала ЛГБТ-людей, сталкивающихся с суицидальными мыслями.

Манижа выступит на фестивале «Дикая мята». Она исполнит и свою конкурсную песню «Russian Woman».

Спешел «Друзей» в России выйдет одновременно со всем миром. Посмотреть его получится на «Амедиатеке» и «Кинопоиск HD» уже 27 мая, но в последнем — только по расширенной подписке.

Пол Кинг снимет новый фильм по мотивам «Чарли и шоколадной фабрики». Роль молодого кондитера Вилли Вонки сыграет Тимоте Шаламе.

Два новых трейлера во вторник — «Порохового коктейля» про поколения женщин-киллеров и «Прошлой ночи в Сохо», где Томасин МакКензи превращается в Аню Тейлор-Джой.

Джозеф Гордон-Левитт исполнит роль главы Uber в сериале об истории компании. Фильм снимут авторы сериала «Миллиарды».