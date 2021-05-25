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В рамках «Черешневого леса» пройдет концерт французской классики. На нем выступит Готье Капюсон 22:01
На Ural Music Night состоится музыкальная конференция. Познакомиться с экспертами можно будет лично 21:43
«Тима ищет свет» выпустил клип на песню «Тост» 21:12
Обязательная вакцинация в Якутии, Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки и другие новости дня 20:53 Дайджест
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На территории «K-30» в Петербурге установили световую инсталляцию от художников Volna 19:44
Вышел трейлер «Прошлой ночью в Сохо», в котором Томасин МакКензи превращается в Аню Тейлор-Джой 19:12
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Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere 18:43
Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня 18:33
На «Кинопоиск HD» перезапустили легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!» 18:08
В Якутии объявили обязательную вакцинацию, а потом заменили слово «обязательная» на «массовая» Обновлено в 18:03
Спецэпизод «Друзей» выйдет в «Амедиатеке» одновременно со всем миром 17:49
Вышел трейлер «Порохового коктейля» про поколения женщин-киллеров. В главной роли — Карен Гиллан 17:12
Пресс-материалы Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II»
Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II» 17:11
Манижа выступит на фестивале «Дикая мята» 17:11
«Союзмультфильм» отпразднует юбилей джазовым концертом в парке «Зарядье» 16:36
Производитель йогурта Campina уйдет из России. Его купила компания Ehrmann 16:08
Девушку Романа Протасевича, задержанную с ним, подозревают по нескольким статьям УК Беларуси 15:54
«Самокат» запустит тикток-шоу про работу курьеров. Троих ведущих выберут на кастинге 15:20
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Дайджест

Обязательная вакцинация в Якутии, Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:53

В Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19, а потом изменили формулировку на «массовую». Людям без прививки могут запретить выход на работу, а работодателям-нарушителям грозят штрафами.

На Навального завели очередное уголовное дело — об оскорблении судьи Веры Акимовой на процессе по делу об оскорблении ветерана. Всего в отношении политика расследуются три уголовных дела, которые могут прибавить к его сроку более шести лет.

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с экс-главредом Nexta, подозревают в уголовных преступлениях в Беларуси. Каких именно, не уточняется.

Россия возобновила полеты в Португалию, Мальту, Исландию, Саудовскую Аравию и Мексику. Число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию увеличили.

Грузия откроет с 1 июня сухопутные границы. Однако для россиян они все еще закрыты — за исключением тех, у кого есть двойное гражданство, ВНЖ или родственники в стране.

Покрас Лампас представил граффити, состоящее из имен пропавших детей. Увидеть работу художника можно на улице Большая Якиманка в Москве.

TikTok заблокировал аккаунт Виталия Милонова. По мнению депутата, это все проделки «иностранных содомитов», которые хотят «надругаться над свободой слова».

Полиция возбудила административное дело из‑за роликов Dolce & Gabbana с однополыми парами. Так компания поддержала ЛГБТ-людей, сталкивающихся с суицидальными мыслями.

Манижа выступит на фестивале «Дикая мята». Она исполнит и свою конкурсную песню «Russian Woman».

Спешел «Друзей» в России выйдет одновременно со всем миром. Посмотреть его получится на «Амедиатеке» и «Кинопоиск HD» уже 27 мая, но в последнем — только по расширенной подписке.

Пол Кинг снимет новый фильм по мотивам «Чарли и шоколадной фабрики». Роль молодого кондитера Вилли Вонки сыграет Тимоте Шаламе.

Два новых трейлера во вторник — «Порохового коктейля» про поколения женщин-киллеров и «Прошлой ночи в Сохо», где Томасин МакКензи превращается в Аню Тейлор-Джой.

Джозеф Гордон-Левитт исполнит роль главы Uber в сериале об истории компании. Фильм снимут авторы сериала «Миллиарды».

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