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Вышел трейлер «Порохового коктейля» про поколения женщин-киллеров. В главной роли — Карен Гиллан

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:12

Вышел первый трейлер боевика «Пороховой коктейль», в котором Карен Гиллан из «Мстителей» играет профессиональную убийцу. Разбираться со злыми парнями ей помогает звезда «Игры престолов» Лена Хиди.

Сюжет фильма расскажет про одну ночь из жизни девушки Сэм (Гиллан), которую в 12-летнем возрасте бросила мать и высококлассный киллер Скарлетт (Хиди). Воспитанием девочки занималась загадочная «Фирма», на которую она работала и которая тоже стала наемным убийцей. Только спустя 15 лет она сама стала целью заказа «Фирмы», решив спасти жизнь 8-летней девочки. На помощь приходит Скарлетт со своими бывшими напарницами, Библиотекарями.

В картине также снялись Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Карла Гуджино («Хранители») и Анджела Бассетт («Черная Пантера»). Сценаристом и режиссером выступил израильтянин Навот Папушадо («Очень плохие парни»).

На Netflix «Пороховой коктейль» появится 14 июля, а в российских кинотеатрах — на следующий день.

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