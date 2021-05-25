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Манижа выступит на фестивале «Дикая мята»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:11

Российская певица Манижа, выступившая на «Евровидении-2011», выступит в июне на фестивале «Дикая мята» в селе Бунырево Тульской области. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В Тульской области Манижа представит свой музыкальный манифест «Русская женщина» («Russian Woman») в фестивальном лайв-формате. «Дикая мята» станет первым фестивалем, на котором певица появится после участия в «Евровидении».

Помимо Манижи на фестивале выступят «Кино», Иван Дорн, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, «Аукцыон», «Казускома», The Big Push, Ren, Tequillajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, «Аигел», Zoloto, «Аффинаж», «Кис-кис», Idiot и другие артисты.

С полным составом музыкантов, которые выступят на «Дикой мяте», можно ознакомиться на сайте. Фестиваль пройдет с 18 по 20 июня. Билеты на мероприятие можно купить здесь.

В июле Манижа также выступит в Петербурге на VK Fest. Помимо нее в лайнапе фестиваля — IOWA, Temnikova, Maruv, ST, Алена Швец, Cakeboy, «Папин олимпос», Эрика Лундмоен, Jah Khalib, GONE.Fludd, Баста, Елка, Ольга Бузова, Little Big, Niletto, Zivert, «Пошлая Молли».

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