Полиция возбудила административное дело из‑за роликов Dolce & Gabbana с однополыми парами

ГУ МВД России по Московской области возбудило административное дело из‑за рекламных роликов бренда Dolce & Gabbana в инстаграме. Их авторов подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщил ТАСС.

В видео показаны целующиеся однополые пары — две девушки и два молодых человека. По мнению полиции, эти кадры «могут причинить вред» здоровью и развитию детей. «В настоящее время осуществляется административное расследование», — отметили в главке.

Дело завели после запроса депутата Госдумы Михаила Романова. Он в свою очередь написал силовикам после обращения гражданина. В МВД отказались заводить уголовное дело в связи с инцидентом и назначили «комплексное психолого-искусствоведческое исследование» роликов.

Ведомство в письме депутату отметило, что «сведений о лицах, причастных к распространению в социальном сети Instagram материалов <…>, проживающих или находящихся на территории оперативного обслуживания ГУ МВД России по Московской области не получено».

Ранее в Петербурге прокуратура подала иск о запрете на территории России видео Dolce & Gabbana. Ролик, по мнению заявителей, содержит информацию, которая отрицает семейные ценности. До 7 июня иск оставили без движения.

Итальянский бренд Dolce & Gabbana опубликовал рекламу с целующимися мужчинами 12 февраля 2021 года, а с девушками — 13 февраля. Видео были сняты в поддержку американской организации TrevorProject, которая занимается проблемой самоубийств среди ЛГБТ-людей.