Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку о новом фильме по мотивам «Чарли и шоколадная фабрика»

Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку в новом фильме по мотивам книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссером картины станет постановщик фильмов о медведе Паддингтоне Пол Кинг. Продюсером ленты станет Дэвид Хейман. Съемки мюзикла начнутся в сентябре 2021 года. Когда проект выйдет в прокат, пока неизвестно.

Производством фильма займется киностудия Warner Bros. Под ее руководством кинематографисты переосмыслят популярное литературное произведение, которое ранее уже представляли на экране — в 1971 году и в 2005 году.

Сказочная повесть Роальда Даля вышла в 1964 году. Она рассказала о мальчике Чарли, который получил билет на фабрику эксцентричного кондитера Вилли Вонка. В разных экранизациях роль владельца шоколадного производства играли Джин Уайлдер и Джонни Депп.