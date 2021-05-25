Милонова забанили в TikTok. Он винит во всем «иностранных содомитов»

TikTok заблокировал аккаунт петербургского депутата Виталия Милонова. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По мнению политика, за баном стоят «какие‑то иностранные содомиты», которые «хотят в очередной раз надругаться над свободой слова». Команда Милонова направила жалобы на действия TikTok, однако никакой реакции на это не последовало.

Посмотреть ролики в тикитоке Милонова до сих пор можно, но выкладывать новые у парламентария не получается. Подобная ситуация продолжается на протяжении недели.

В разговоре с Life.ru политик заявил, что подобные недружественные шаги — сигнал русским программистам, что пора создать собственный TikTok, как когда‑то это сделал Павел Дуров. «Чтобы весь мир сидел в нормальной русской социальной сети», — пояснил он.

Аккаунт Виталия Милонова появился в TikTok в конце апреля. Первым в нем стало видео, в котором депутат сажает деревья и водит хороводы вокруг памятника Николаю Чудотворцу. Все это происходит под песню Джей Шона «Ride it».