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Милонова забанили в TikTok. Он винит во всем «иностранных содомитов»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:34

TikTok заблокировал аккаунт петербургского депутата Виталия Милонова. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По мнению политика, за баном стоят «какие‑то иностранные содомиты», которые «хотят в очередной раз надругаться над свободой слова». Команда Милонова направила жалобы на действия TikTok, однако никакой реакции на это не последовало.

Посмотреть ролики в тикитоке Милонова до сих пор можно, но выкладывать новые у парламентария не получается. Подобная ситуация продолжается на протяжении недели.

В разговоре с Life.ru политик заявил, что подобные недружественные шаги — сигнал русским программистам, что пора создать собственный TikTok, как когда‑то это сделал Павел Дуров. «Чтобы весь мир сидел в нормальной русской социальной сети», — пояснил он.

Аккаунт Виталия Милонова появился в TikTok в конце апреля. Первым в нем стало видео, в котором депутат сажает деревья и водит хороводы вокруг памятника Николаю Чудотворцу. Все это происходит под песню Джей Шона «Ride it».

@v.milonov

Я всё правильно делаю? ##милонов

♬ Ride It - Jay Sean

Сперва парламентарий отрицал свою причастность к аккаунту. Он уверял, что кадры с ним сняли его избиратели, когда он высаживал деревья в Шушарах. «Купил кучу деревьев. А они: снимитесь так, так… А потом — бац, и видео в TikTok оказалось! Вот так. Ну, ничего плохого, вроде, не вышло», — сказал Милонов, добавив, что не собирается становиться блогером и регулярно размещать ролики в TikTok.

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