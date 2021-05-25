перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere 18:43
Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня 18:33
На «Кинопоиск HD» перезапустили легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!» 18:08
В Якутии объявили обязательную вакцинацию, а потом заменили слово «обязательная» на «массовая» Обновлено в 18:03
Спецэпизод «Друзей» выйдет в «Амедиатеке» одновременно со всем миром 17:49
Вышел трейлер «Порохового коктейля» про поколения женщин-киллеров. В главной роли — Карен Гиллан 17:12
Пресс-материалы Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II»
Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II» 17:11
Манижа выступит на фестивале «Дикая мята» 17:11
«Союзмультфильм» отпразднует юбилей джазовым концертом в парке «Зарядье» 16:36
Производитель йогурта Campina уйдет из России. Его купила компания Ehrmann 16:08
Девушку Романа Протасевича, задержанную с ним, подозревают по нескольким статьям УК Беларуси 15:54
«Самокат» запустит тикток-шоу про работу курьеров. Троих ведущих выберут на кастинге 15:20
officialheatherwickstudio/Instagram На реке Гудзон появился парк Little Island. Его спроектировал Томас Хезервик
На реке Гудзон появился парк Little Island. Его спроектировал Томас Хезервик 15:17
Россия возобновила полеты еще в пять стран 14:45
Полиция возбудила административное дело из‑за роликов Dolce & Gabbana с однополыми парами 14:34
Зак Снайдер хочет снять женскую версию «Рестлера». А еще религиозную картину и порнографическую 13:36
Navalny/Instagram Навальный сказал, что на него завели еще одно уголовное дело — об оскорблении судьи
Навальный сказал, что на него завели еще одно уголовное дело — об оскорблении судьи 12:39
Грузия откроет с 1 июня сухопутные границы 11:44
В России выявили менее 8000 новых заражений COVID-19 11:21
В якутском селе Ынга прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника 11:11
Отключить рекламу

Спецэпизод «Друзей» выйдет в «Амедиатеке» одновременно со всем миром

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:49

27 мая в «Амедиатеке» и на «Кинопоиск HD» выйдет специальный эпизод «Друзей». Премьера состоится одновременно с релизом на HBO Max, рассказали TJ представители «Кинопоиска».

Часовой спешел на «Кинопоиск HD» будет доступен по расширенной подписке «Плюс Мульти», куда также входит часть контента из «Амедиатеки». С базовой подпиской посмотреть реюнион не получится, уточняет издание.

Спецэпизод станет первым воссоединением всего каста «Друзей» с окончания шоу. Вместе с тем продюсеры уточняли, что серия не будет как таковым продолжением сериала. Актеры предстанут в роли самих себя, а не будут играть уже полюбившихся зрителям персонажей.

Первоначально выпуск должен был выйти в марте 2020 года перед запуском «Друзей» на HBO Max, но из‑за пандемии съемки несколько раз откладывали.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить