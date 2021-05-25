Спецэпизод «Друзей» выйдет в «Амедиатеке» одновременно со всем миром

27 мая в «Амедиатеке» и на «Кинопоиск HD» выйдет специальный эпизод «Друзей». Премьера состоится одновременно с релизом на HBO Max, рассказали TJ представители «Кинопоиска».

Часовой спешел на «Кинопоиск HD» будет доступен по расширенной подписке «Плюс Мульти», куда также входит часть контента из «Амедиатеки». С базовой подпиской посмотреть реюнион не получится, уточняет издание.

Спецэпизод станет первым воссоединением всего каста «Друзей» с окончания шоу. Вместе с тем продюсеры уточняли, что серия не будет как таковым продолжением сериала. Актеры предстанут в роли самих себя, а не будут играть уже полюбившихся зрителям персонажей.

Первоначально выпуск должен был выйти в марте 2020 года перед запуском «Друзей» на HBO Max, но из‑за пандемии съемки несколько раз откладывали.