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Россия возобновила полеты еще в пять стран

Семён Гудошников
Сегодня в 14:45

Россия с 25 мая возобновляет полеты в пять стран — Португалию, Мальту, Исландию, Саудовскую Аравию и Мексику. Об этом передает РИА «Новости».

Полеты из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду могут проводиться три раза в неделю, в Рейкьявик — два раза. Рейсы в Джиддду из Грозного и Махачкалы ограничены одним в неделю.

Количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию будет увеличено. Международные полеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ возобновятся.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта прошлого года. Исключение сделали только для вывозных перелетов, а также грузовых, почтовых и санитарных рейсов.

С августа международное авиасообщение начало постепенно возобновляться. Сейчас из России можно улететь в примерно три десятка стран, включая Армению, Болгарию, Грецию, Египет, Кипр, Кубу, ОАЭ, Сербию, Тунис, Украину, Хорватию и Черногорию.

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