Покрас Лампас представил граффити, состоящее их имен пропавших детей

Уличный художник Покрас Лампас создал на улице Большая Якиманка мурал, посвященный Международному дню скорби по детям. Об этом сообщил «Холод» и «Дождь».
Арт-объект создали совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Он состоит из имен детей, пропавших без вести. Они написаны фирменной каллиграфией Покраса Лампаса на стене здания под номером 35, строение 1.
«Детская ответственность — это всегда ответственность взрослых. Если бы мы все были чуть внимательнее и сознательнее, таких трагедий было бы гораздо меньше, а потерявшиеся дети быстрее бы возвращались домой. Поэтому наша цель не только обратить внимание общества на эту проблему, но и проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый», — сказал координатор проекта Олег Леонов.
Ранее Покрас Лампас создал мурал в Королеве. Он нарисовал его вместе с Александром Shon к 60-летию первого полета человека в космос.