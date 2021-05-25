Покрас Лампас представил граффити, состоящее их имен пропавших детей

Арт-объект создали совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Он состоит из имен детей, пропавших без вести. Они написаны фирменной каллиграфией Покраса Лампаса на стене здания под номером 35, строение 1.

Уличный художник Покрас Лампас создал на улице Большая Якиманка мурал, посвященный Международному дню скорби по детям. Об этом сообщил «Холод» и «Дождь» .

«Детская ответственность — это всегда ответственность взрослых. Если бы мы все были чуть внимательнее и сознательнее, таких трагедий было бы гораздо меньше, а потерявшиеся дети быстрее бы возвращались домой. Поэтому наша цель не только обратить внимание общества на эту проблему, но и проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый», — сказал координатор проекта Олег Леонов.

Ранее Покрас Лампас создал мурал в Королеве. Он нарисовал его вместе с Александром Shon к 60-летию первого полета человека в космос.