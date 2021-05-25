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Покрас Лампас представил граффити, состоящее их имен пропавших детей

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:33

Уличный художник Покрас Лампас создал на улице Большая Якиманка мурал, посвященный Международному дню скорби по детям. Об этом сообщил «Холод» и «Дождь».

Арт-объект создали совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Он состоит из имен детей, пропавших без вести. Они написаны фирменной каллиграфией Покраса Лампаса на стене здания под номером 35, строение 1.

«Детская ответственность — это всегда ответственность взрослых. Если бы мы все были чуть внимательнее и сознательнее, таких трагедий было бы гораздо меньше, а потерявшиеся дети быстрее бы возвращались домой. Поэтому наша цель не только обратить внимание общества на эту проблему, но и проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый», — сказал координатор проекта Олег Леонов.

Ранее Покрас Лампас создал мурал в Королеве. Он нарисовал его вместе с Александром Shon к 60-летию первого полета человека в космос.

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