Якутия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19. В случае отказа людей могут не допустить к работе

Глава Якутии Айсен Николаев объявил о начале обязательной вакцинации жителей региона от коронавируса. За отказ от прививки людей могут не допустить к работе, а работодателя, не выполнившего требование, привлекут к штрафу до 200 000 рублей. Об этом сообщается на портале Республики Саха.

Николаев пожаловался на низкие темпы вакцинации в Сахе — за последнюю неделю в республике всего было привито 21 860 человек при пропускной способности в 19 000 человек в сутки. Он сообщил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача региона по обязательной иммунизации населения.

В первую очередь обяжут прививаться сотрудников образовательной сферы, в том числе организаторов, участников и персонал летних лагерей и массовых мероприятий. Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина предложила ввести обязательную прививку для членов семей беременных женщин.

Подобными мерами руководство Сахи планирует выработать коллективный иммунитет в Якутске и Мегино-Кангаласском районе к 1 июня, в остальных районах — до середины июня.

За последние сутки в республике выявили 105 случаев заражения COVID-19.

В октябре 2020 года только 23% россиян были готовы сделать прививку от коронавируса. Большинству россиян (63%) неважно, в какой стране произведена вакцина, главное — ее эффективность. 24% предпочли бы прививку российского производства, а 13% — зарубежного.