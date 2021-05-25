перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Союзмультфильм» отпразднует юбилей джазовым концертом в парке «Зарядье» 16:36
Производитель йогурта Campina уйдет из России. Его купила компания Ehrmann 16:08
Девушку Романа Протасевича, задержанную с ним, подозревают по нескольким статьям УК Беларуси 15:54
«Самокат» запустит тикток-шоу про работу курьеров. Троих ведущих выберут на кастинге 15:20
officialheatherwickstudio/Instagram На реке Гудзон появился парк Little Island. Его спроектировал Томас Хезервик
На реке Гудзон появился парк Little Island. Его спроектировал Томас Хезервик 15:17
Россия возобновила полеты еще в пять стран 14:45
Якутия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19. В случае отказа людей могут не допустить к работе 14:44
Полиция возбудила административное дело из‑за роликов Dolce & Gabbana с однополыми парами 14:34
Зак Снайдер хочет снять женскую версию «Рестлера». А еще религиозную картину и порнографическую 13:36
Navalny/Instagram Навальный сказал, что на него завели еще одно уголовное дело — об оскорблении судьи
Навальный сказал, что на него завели еще одно уголовное дело — об оскорблении судьи 12:39
Грузия откроет с 1 июня сухопутные границы 11:44
В России выявили менее 8000 новых заражений COVID-19 11:21
В якутском селе Ынга прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника 11:11
Милонова забанили в TikTok. Он винит во всем «иностранных содомитов» 10:34
Сбер запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке 9:39
LEGO_Group/Twitter LEGO не планирует продажу ЛГБТК-набора в России
LEGO не планирует продажу ЛГБТК-набора в России 8:44
Джозеф Гордон-Левитт исполнит роль главы Uber в сериале об истории компании 3:04
Тимоте Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку в новом фильме по мотивам «Чарли и шоколадной фабрики» 2:24
Покрас Лампас представил граффити, состоящее из имен пропавших детей 1:33
L’One выпустил клип на песню «С ней». В нем Леван Горозия гуляет с возлюбленной 0:36
Отключить рекламу

Девушку Романа Протасевича, задержанную с ним, подозревают по нескольким статьям УК Беларуси

Семён Гудошников
Сегодня в 15:54

Белорусские правоохранители подозревают россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем, в совершении нескольких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Беларуси. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — заявила она.

В ближайшее время российские дипломаты ждут разрешения на консульскую встречу с Сапегой. В каких именно преступлениях ее подозревают, не уточняется.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту лайнера Ryanair находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. Сейчас они находятся в минских СИЗО.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, — за это ему грозит длительное тюремное заключение.

Саммит ЕС в ответ на принудительную посадку самолета и задержание Протасевича запретил белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза. Европейским авиаперевозчикам рекомендовали не летать над территорией Беларуси. Лидеры ЕС призвали освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, а также анонсировали новые санкции против белорусских чиновников и компаний.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
ФСИН
Люди
Роман Протасевич
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить