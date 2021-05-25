На оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в покровской колонии, завели новое уголовное дело — об оскорблении судьи Веры Акимовой на процессе по делу об оскорблении ветерана. Об этом говорится в соцсетях политика.

Как именно Навальный оскорбил Акимову, оппозиционеру не сообщили. Всего в отношении него в России расследуются три уголовных дела.

О возбуждении одного из них — по части 1 статьи 239 УК (создание НКО, посягающей на личность и права граждан) — стало известно в конце апреля. Фигурантами по нему также проходят соратники политика — Леонид Волков и Иван Жданов. Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Третье дело завели на оппозиционера в декабре 2020 года, еще до его возвращения из Германии в Россию. Навального обвиняют в трате на личные нужды 356 млн рублей из пожертвований в Фонд борьбы с коррупцией*, за что ему грозит до двух лет тюрьмы.

В начале февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в колонию на два года, шесть месяцев и две недели.

*ФБК признан в России НКО, выполняющей функцию иностранного агента.