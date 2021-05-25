Грузия откроет с 1 июня сухопутные границы

Власти Грузии решили открыть сухопутные границы с 1 июня. Об этом заявил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе, пишет «Sputnik Грузия».

Попасть в Грузию наземным транспортом смогут путешественники из соседних стран. Для этого им понадобится документ о вакцинации от COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

Гибрадзе также посоветовал иностранным туристам иметь при себе медицинскую страховку. Она в случае необходимости покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции.

Сухопутные границы Грузии были закрыты из‑за пандемии с марта 2020 года. В мае 2021-го министр экономики и устойчивого развития Натела Турнава сказала, что их открытие может произойти к началу летнего сезона.