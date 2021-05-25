Джозеф Гордон-Левитт исполнит роль главы Uber в сериале об истории компании

Первая часть сериала будет основана на книге журналиста Майка Айзека «Super Pumped: The Battle for Uber». Она рассказывает историю бренда Uber c момента его основания в 2009 году, а также историю скандала со слежкой за водителями.

В 2017 году Трэвис Каланик был вынужден покинуть компанию — из‑за обвинений в домогательствах. О харрасменте и сексизме с его стороны сообщила бывшая сотрудница, а затем и его экс-подруга Габи Хольцварт.

Шоураннерами, сценаристами и продюсерами сериала станут Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, известные по проекту «Миллиарды». Когда шоу выйдет и сколько в нем будет эпизодов, пока не сообщается.