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Джозеф Гордон-Левитт исполнит роль главы Uber в сериале об истории компании

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:04

Американский актер Джозеф Гордон-Левитт сыграет главу компании Uber Трэвиса Каланика в сериале-антологии «Super Pumped». Об этом сообщил Deadline.

Первая часть сериала будет основана на книге журналиста Майка Айзека «Super Pumped: The Battle for Uber». Она рассказывает историю бренда Uber c момента его основания в 2009 году, а также историю скандала со слежкой за водителями.

В 2017 году Трэвис Каланик был вынужден покинуть компанию — из‑за обвинений в домогательствах. О харрасменте и сексизме с его стороны сообщила бывшая сотрудница, а затем и его экс-подруга Габи Хольцварт.

Шоураннерами, сценаристами и продюсерами сериала станут Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, известные по проекту «Миллиарды». Когда шоу выйдет и сколько в нем будет эпизодов, пока не сообщается.

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