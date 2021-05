Джозеф Гордон-Левитт исполнит роль главы Uber в сериале об истории компании

Американский актер Джозеф Гордон-Левитт сыграет главу компании Uber Трэвиса Каланика в сериале-антологии «Super Pumped». Об этом сообщил Deadline.

Первая часть сериала будет основана на книге журналиста Майка Айзека «Super Pumped: The Battle for Uber». Она рассказывает историю бренда Uber c момента его основания в 2009 году, а также историю скандала со слежкой за водителями.