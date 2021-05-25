Вышел трейлер «Прошлой ночью в Сохо», в котором Томасин МакКензи превращается в Аню Тейлор-Джой

Ролик показывает героиню МакКензи, которая потихоньку сходит с ума и видит в отражении зеркала не себя, а персонажа Тейлор-Джой в ретрообразе. Картина покажет историю увлеченной дизайном одежды молодой девушки, которая попадает из современности в Лондон 1960-х годов и встречает свою любимую певицу. Вероятнее всего, ее кумир и есть героиня Тейлор-Джой, исполняющая песню со сцены.

Киностудия Focus Features опубликовала тизер-трейлер нового фильма Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». Главные роли в психологическом триллере исполнили Аня Тейлор-Джой и Томасин МакКензи.

В картине режиссера «Малыша на драйве» также появятся Мэтт Смит, Теренс Стамп, Дайана Ригг и другие актеры. Сценарий ленты Райт писал в соавторстве с Кристи Уилсон-Кейрнс («1917»). Грядущий фильм вдохновлен триллерами «Отвращение» Романа Полански и «А теперь не смотри» Николаса Рога, которые считаются классикой жанра.

В американский прокат триллер выйдет 22 октября 2021 года, а российский зритель сможет увидеть хоррор 3 ноября.