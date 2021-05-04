Конфликт Ивангая и Дудя, лауреаты «Артдокфеста» и другие новости дня

ФАС одобрила соглашение операторов связи по построению сетей 5G. Обязательное условие — равный доступ к частотам для всех участников рынка.

Выплаты ветеранам ко Дню Победы в России будут ниже, чем в Казахстане и Узбекистане. Казахстанские ветераны ВОВ получат 175 тыс. рублей, узбекистанские — 86 тыс. рублей, российские — 10 тыс. рублей.

В России выявили 7770 случаев коронавируса за сутки. В прошлый раз менее 8000 заражений регистрировали 28 апреля, а до этого — в конце сентября 2020 года.

В Германии из‑за пандемии во второй раз отменили фестиваль пива Октоберфест. Он должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.

Ивангай раскритиковал Юрия Дудя за удаление из интервью фрагмента, где блогер рассказывает о своих родных — жертвах голодомора и репрессий. Дудь ответил на критику и выложил вырезанную часть разговора в сеть.

Билл и Мелинда Гейтс разведутся после 27 лет брака. Бывшие супруги продолжат работать вместе в благотворительном фонде, который они основали в 2000 году.

В Ижевске на астролога Екатерину Калинкину завели административное дело из‑за праздника в честь бога Шивы. Девушке вменяют миссионерскую деятельность с нарушением законодательства о религиозных объединениях.

Заммэра Москвы Алексей Немерюк подтвердил, что гастроном «Елисеевский» вновь откроется для посетителей. Когда это случится, пока неизвестно, но власти города сохранят в нем продуктовый магазин.

Ювелирный дом Pandora откажется от использования натуральных алмазов. В украшениях будут только искусственные бриллианты, выращенные в лаборатории, — их производство дешевле и экологичнее добычи природных камней.

Бренд Zara выпустит косметическую линию. В нее войдут помады, блески для губ, румяна, тени, лаки для ногтей, бронзеры и кисти для нанесения макияжа.

The Hatters обвинили нижегородских музыкантов в вымогательстве и клевете. Юрий Музыченко поссорился с артистами в клубе, в ответ те распространили в СМИ информацию об угрозах и потребовали компенсацию.

Гран-при «Артдокфеста» выиграл фильм «Тихий голос» о преследовании чеченского гея. Среди других победителей — «Земля голубая, будто апельсин», «Гунда» и «Байконур. Вторжение».

Студия Marvel показала первые кадры из фантастического фильма «Вечные», который снимает триумфатор недавнего «Оскара» Хлоя Чжао. Главные роли в картине исполняют Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

В сети появился трейлер финского фильма «Туве», посвященного создательнице муми-троллей Туве Янссон. Лента рассказывает о творчестве художницы, ее романах с политиком Атосом Виртаненом и театральной постановщицей Вивикой Бандлер.