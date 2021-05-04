В России выявили менее 8000 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 7770 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. В прошлый раз менее 8000 заражений регистрировали 28 апреля, а до этого — в конце сентября 2020 года.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 839 514. За последние сутки вылечились 6755 человек, за все время — 4 457 044. За сутки умерли 337 пациентов, за весь период — 111 535.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 153,5 млн человек, 3,2 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,4 млн), на втором — Индия (20,2 млн). За ними идут Бразилия (14,7 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,9 млн).