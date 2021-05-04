В России выявили менее 8000 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 7770 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. В прошлый раз менее 8000 заражений регистрировали 28 апреля, а до этого — в конце сентября 2020 года.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.