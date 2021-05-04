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Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака

Семён Гудошников
Сегодня в 8:57

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Их совместное заявление появилось в твиттере миллиардера. «Мы больше не верим, что сможем развиваться как пара на следующем этапе отношений», — говорится в нем.

Билл и Мелинда сказали, что приняли такое решение после долгих размышлений и большой работы над отношениями. Экс-супруги продолжат вместе работать в благотворительном фонде, который они основали.

Билл Гейтс и Мелинда Энн Френч познакомились в 1987 году на пресс-брифинге Microsoft. На тот момент Мелинда работала в компании менеджером отдела продаж. Пара поженилась спустя семь лет — в 1994 году.

В 2000-м они основали благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим в США. За год он выдает грантов на 5 млрд долларов. Организация поддерживает программы по улучшению здравоохранения и преодолению голода в бедных странах. Приоритетным направлением фонда в США является совершенствование системы образования.

За годы брака у Билла и Мелинды Гейтс родились трое детей — Дженнифер Кэтрин, Рори Джон и Фиби Адель. Финансовую сторону бракоразводного процесса пара не раскрывает.

Билл Гейтс с состоянием 124 млрд долларов занимает четвертое место в списке богатейших людей планеты по версии Forbes. Мелинду Гейтс журнал по итогам 2020 года поставил на пятую строчку в рейтинге самых влиятельных женщин мира.

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