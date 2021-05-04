Выплаты ветеранам к 9 Мая в России оказались на порядок меньше, чем в Казахстане и Узбекистане

Выплаты ветеранам ко Дню Победы в России оказались значительно ниже, чем в Казахстане и Узбекистане. На это обратил внимание «Росбалт».

В России ветераны ВОВ получат к 9 мая 10 тыс. рублей, в то время как в Казахстане — 1 млн тенге (примерно 175 тыс. рублей), а в Узбекистане — 12 млн сумов (около 86 тыс. рублей).

Российские власти не в первый раз выплачивают ветеранам гораздо меньше, чем соседи по СНГ. В прошлые годы Молдавия платила ветеранам ко Дню Победы в четыре раза больше, чем Россия.

«Я не могу предположить никаких объяснений столь невысоких выплат ветеранам, кроме особенностей руководства нашего Министерства финансов», — сказал «Независимой газете» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В России на данный момент живут около 33 тыс. участников и инвалидов ВОВ. В Узбекистане, как и в Казахстане, их около 1000.