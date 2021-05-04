На астролога в Ижевске возбудили дело за организацию праздника в честь бога Шивы

В Ижевске на астролога Екатерину Калинкину завели административное дело из‑за праздника в честь бога Шивы. Фотографию протокола девушка опубликовала в «ВКонтакте».

Калинкиной вменяют часть 4 статьи 5.26 КоАП — осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

В постановлении протокола говорится, что девушка на нескольких страницах в «ВКонтакте» выложила информацию »«о религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества «Шивы» и его супруги богини «Дурги» с указанием места и времени проведения мероприятия».

В документе отмечается, что на территории Удмуртской Республики, по данным регионального Минюста, не зарегистрировано религиозных объединений последователей Шивы, а Калинкина не является главой религиозного объединения. Следовательно, как считает прокурор, деятельность женщины незаконна.

«Я организовывала праздник Махашиваратри. Это один из самых значимых праздников Индии <…> Его празднуют индусы всех конфессий, потому что этот праздник считается очень благотворным абсолютно для всех людей и всех живых существ», — сказала Калинкина «Новой газете».

Она не понимает, почему ее обвиняют в миссионерской деятельности и почему нельзя провести «праздник ради праздника». По словам астролога, на индуистские праздники люди приходят не только по религиозным мотивам. На организованном ей мероприятии люди пели и играли на этнических инструментах, пояснила она.

Материалы дела о незаконной миссионерской деятельности направили в мировой суд. Астрологу грозит штраф от 5 до 50 тыс. рублей.