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The Hatters обвинили нижегородских музыкантов в вымогательстве и клевете. Группа обратится в суд

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:07

Музыканты The Hatters рассказали о так называемом «пьяном дебоше», про который недавно писало нижегородское отделение телеграм-канала Mash. Они признали, что конфликт с местными артистами действительно был, но обстоятельства произошедшего назвали «дикими фантазиями».

Мы не можем дать ссылку на пост Mash, так как в нем содержится видео, где есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти эту публикацию на странице телеграм-канала Ni Mash.

По словам участников группы, «у местных музыкантов и Юры (Юрий Музыченко, фронтмен The Hatters. — Прим. ред.) возник спор относительно качества их концерта, но местные ребята не приняли критики артиста и решили выдать спор за какой‑то боевик и устроить акцию самопиара».

Нижегородцы распространили информацию о том, что The Hatters угрожали персоналу клуба Tago Mago ножом и приставали к одной из сотрудниц — девушку якобы «схватили за грудь». Из‑за конфликта, как писал Mash, сорвался концерт Антона Рипатти. The Hatters отрицают обвинения.

«Это абсолютное вранье. Mash сейчас готовит опровержение. Там ситуация была в том, что Юра был в состоянии алкогольного опьянения на концерте андеграундной группы и крикнул что‑то. После словесной перепалки группа разобиделась на него, на этом конфликт был исчерпан», — сказал директор The Hatters Даниил Мустаев.

Музыканты подчеркнули, что в публикации Mash есть видео, в котором «нет никаких ножей». Информацию о сексуальном насилии они назвали «лишь горячим заголовком», отметив, что Музыченко отдыхал в клубе вместе с женой и друзьями.

Кроме того, нижегородские артисты, как рассказали The Hatters, вымогают у петербургских музыкантов деньги. «Они начали нам писать во все соцсети, что этот вопрос нужно решить финансово, и требовали с нас денег», — пояснил Мустаев.

«Нам жаль, что пресса с такой легкостью подхватывает любую жареную информацию, и мы обязательно юридически урегулируем этот вопрос, еще больше жаль, что мы столкнулись с артистами, которые готовы к клевете ради денег и популярности. Тут мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы, констатировав факт вымогательства», — заявили The Hatters.

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