ФАС разрешила операторам связи построение сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила соглашение операторов связи по построению сетей 5G. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ходатайство в ФАС подавали «Ростелеком», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Башинформсвязь. Они обязаны будут согласовывать с антимонопольной службой условия использования инфраструктуры и частот.

Обязательным условием сделки является предоставление равного доступа к радиочастотам, на которых развернут 5G, для всех участников рынка.

Сети нового поколения будут строить в диапазоне от 4,8 до 4,99 ГГц, тогда как в других странах для этого используются частоты от 3,4 до 3,8 ГГц. В России данный диапазон используется Минобороны, Роскосмосом и ФСО, которые отказываются его предоставлять для гражданского использования. Совет безопасности считает, что развертывание на этих частотах 5G может угрожать нацбезопасности.