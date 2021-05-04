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В мэрии Москвы заявили, что гастроном «Елисеевский» снова откроется для посетителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:40

Легендарный московский гастроном «Елисеевский» откроется снова. Об этом сообщил заммэра города Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам чиновника, когда в гастроном снова смогут прийти посетители, пока неизвестно. Однако правительство Москвы намерено сохранить уникальный объект.

Помещение магазина находится в собственности города, подчеркнул Немерюк. В данный момент, как рассказал заммэра, ведутся судебные разбирательства с арендатором торговых площадей.

Ранее в Росреестре пояснили что часть гастронома входит в состав другого нежилого помещения и не учтена в государственном кадастре недвижимости как самостоятельный объект. Отсутствие прав собственности у ООО «Елисеевский магазин» и привело к закрытию магазина.

О прекращении работы гастронома стало известно в конце марта. Московские власти заявляли, что исторические помещения сохранят, однако было неясно, продолжит ли «Елисеевский» функционировать именно как магазин.

«Елисеевский» открыл купец Михаил Елисеев в 1901 году. В 1920-х годах он получил название «Гастроном № 1». В советское время считался самым знаменитым продуктовым магазином в СССР и стал одной из главных достопримечательностей Москвы.

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