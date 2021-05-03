Marvel показала первые кадры «Вечных» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек

Студия Marvel выпустила ностальгический ролик «Увидимся в кино» с кадрами из своих старых бестселлеров. За кадром Стэн Ли вспоминает жизнь до коронавируса и рассказывает о большой семье любителей кино.

В первой половине видео авторы показали реакцию людей на премьеру финала «Мстителей» и напомнили про фирменное «Я есть Грут». Там даже можно найти объятия Тони Старка и Питера Паркера.