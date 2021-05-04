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Бренд Zara запустит собственную линию косметики

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:23

Испанский бренд одежды Zara запустит собственную линию косметики. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании Inditex (ей принадлежит Zara).

Приобрести косметические средства под маркой Zara Beauty можно будет с 12 мая. Продукция появится в магазинах европейских стран, США, Китая, Японии, Австралии и некоторых других государств. Также косметика будет доступна онлайн.

Позднее линейка Zara Beauty станет доступна покупателям во всех странах, где представлен бренд Zara. Все средства, как пообещали в компании, будут продаваться в многоразовых флаконах — их можно будет наполнять повторно. Цены на продукцию будут варьироваться от 5 до 25 долларов.

В линейку вошли шесть помад, лаки для ногтей, кисти для нанесения макияжа, румяна, тени, блески для губ и бронзеры. Коллекцию создала британская визажистка Дайан Кендал, ранее работавшая над бьюти-сериями Calvin Klein и Marc Jacobs.

Ранее о запуске косметической линии объявил ключевой конкурент Zara — шведская компания H&M, а также ретейлеры Asos и Boohoo.

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