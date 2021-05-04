Бренд Zara запустит собственную линию косметики

Испанский бренд одежды Zara запустит собственную линию косметики. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании Inditex (ей принадлежит Zara).
Приобрести косметические средства под маркой Zara Beauty можно будет с 12 мая. Продукция появится в магазинах европейских стран, США, Китая, Японии, Австралии и некоторых других государств. Также косметика будет доступна онлайн.
Позднее линейка Zara Beauty станет доступна покупателям во всех странах, где представлен бренд Zara. Все средства, как пообещали в компании, будут продаваться в многоразовых флаконах — их можно будет наполнять повторно. Цены на продукцию будут варьироваться от 5 до 25 долларов.
В линейку вошли шесть помад, лаки для ногтей, кисти для нанесения макияжа, румяна, тени, блески для губ и бронзеры. Коллекцию создала британская визажистка Дайан Кендал, ранее работавшая над бьюти-сериями Calvin Klein и Marc Jacobs.
Ранее о запуске косметической линии объявил ключевой конкурент Zara — шведская компания H&M, а также ретейлеры Asos и Boohoo.