Фильм о чеченском гее взял Гран-при «Артдокфеста». Показы картины в России отменили из‑за угроз

Документальная лента «Тихий голос» режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик, победила в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале «Артдокфест». Об этом говорится на сайте конкурса.

Специальным призом жюри отмечена картина «Земля голубая, будто апельсин», лучшим режиссером признан Виктор Косаковский за его фильм «Гунда», а особого упоминания жюри удостоился «Байконур. Вторжение». Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

«Тихий голос» рассказывает о бойце MMA из Чечни, который был вынужден покинуть республику, когда его родители узнали о его гомосексуальности. Вручая награду за лучший фильм, основатель фестиваля Виталий Манский сказал, что в этом решении «нет никакой политкорректности».

«За все годы фестиваля мы ни одну картину не лоббировали. Это абсолютно честное решение жюри, которое считает, что это художественное, объемное и интимное высказывание», — передает его слова «Дождь».

В Москве показы «Тихого голоса» не состоялись из‑за поступивших угроз. Организаторы «Артдокфеста» сообщали, что им угрожал мужчина, представившийся Сулиманом, а все билеты на сеансы одномоментно выкупил один человек.

«Артдокфест» проходил в России в начале апреля. В Петербурге его проведение сорвали полиция и Роспотребнадзор. На московские показы приходили провокаторы из прокремлевского националистического движения SERB, в один из визитов они напали на основателя фестиваля Виталия Манского.