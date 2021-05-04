Ивангай назвал Дудя «ссыклом». Журналист удалил фрагмент интервью о голодоморе и репрессиях

Ютьюб-блогер Ивангай раскритиковал в твиттере журналиста Юрия Дудя за монтаж и редактуру интервью. Его возмутило, что из выпуска вырезали фрагмент разговора о родных инфлюэнсера, — жертвах голодомора и репрессий.

«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД-репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», — написал блогер, назвав интервьюера «ссыклом ******».

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Юрий Дудь ответил на критику в своем телеграм-канале. Журналист отметил, что он и его коллеги «тихие ребята» и почти никогда ничего про себя не комментируют, но корректность монтажа для команды — вопрос принципиальный.

Дудь подчеркнул, что Ивангай поблагодарил его после выпуска и охарактеризовал интервью как «очень крутое». Также журналист объяснил принцип, которого придерживаются редакторы проекта «вДудь».

«Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель — исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, потому у нас есть монтаж — и из 4, 5, 6,7, 10 часов записи до зрителя добирается сильно меньше», — сказал журналист.

Дудь пояснил, что, как правило, «на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать».

«Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою. <…> Наша задача — не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков», — добавил Дудь.

К посту с объяснениями журналист добавил 12-минутный фрагмент интервью без монтажных склеек — на тот случай, «если в этот раз наша тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной», отметил Дудь.

Интервью Дудя с Ивангаем вышло 18 марта 2021 года. В нем видеоблогер рассказал, почему уехал из России, как относится к Моргенштерну и из‑за чего закончились отношения с Марьяной Ро.

Ивангай завел канал на ютьюбе в 2013 году, и с тех пор на него подписались 17 млн человек, а количество просмотров превысило 3,6 млрд. В 2016 году на волне популярности блогера «Афиша Daily» поговорила с ним о детстве, заработке и новых ценностях миллениалов.