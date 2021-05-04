Ювелирный дом Pandora больше не будет использовать натуральные алмазы

Датский ювелирный дом Pandora отказался от использования натуральных алмазов. Вместо них в украшениях бренда будут камни, выращенные в лаборатории. Об этом компания сообщила на своем сайте.
Pandora уже выпустила первую коллекцию изделий только с искусственными бриллиантами. Она называется Pandora Brilliance. По мнению главы компании Александра Лачика, лабораторные камни — это «не только символ инновации и прогресса, но и непреходящей красоты».
Ювелирный дом намерен сделать бриллиантовые украшения доступными для более широкой аудитории покупателей. Кроме того, как заявлял Лачик, отказ от натуральных камней поможет компании снизить вредные выбросы в атмосферу и позаботиться об экологии.
В Pandora отмечают, что стоимость искусственных бриллиантов составляет треть той суммы, которая тратится на добычу натуральных алмазов. Природные камни с каждым годом находят все в меньшем количестве: в 2020 году в мире добыли 111 млн карат, в 2017 году — 152 млн.
В прошлом году Pandora объявила от отказе также от добываемого серебра и золота. Компания пообещала с 2025 года использовать только переработанные металлы, чтобы сократить вредные выбросы на 65-99%.