Ювелирный дом Pandora больше не будет использовать натуральные алмазы

Pandora уже выпустила первую коллекцию изделий только с искусственными бриллиантами. Она называется Pandora Brilliance. По мнению главы компании Александра Лачика, лабораторные камни — это «не только символ инновации и прогресса, но и непреходящей красоты».

Датский ювелирный дом Pandora отказался от использования натуральных алмазов. Вместо них в украшениях бренда будут камни, выращенные в лаборатории. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Ювелирный дом намерен сделать бриллиантовые украшения доступными для более широкой аудитории покупателей. Кроме того, как заявлял Лачик, отказ от натуральных камней поможет компании снизить вредные выбросы в атмосферу и позаботиться об экологии.

В Pandora отмечают, что стоимость искусственных бриллиантов составляет треть той суммы, которая тратится на добычу натуральных алмазов. Природные камни с каждым годом находят все в меньшем количестве: в 2020 году в мире добыли 111 млн карат, в 2017 году — 152 млн.

В прошлом году Pandora объявила от отказе также от добываемого серебра и золота. Компания пообещала с 2025 года использовать только переработанные металлы, чтобы сократить вредные выбросы на 65-99%.