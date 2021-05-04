В сети появился трейлер фильма «Туве». Он рассказывает о художнице, создавшей муми-троллей

Картина выйдет в прокат 27 мая. Он расскажет о творчестве Янссон, а также ее непростых отношениях сразу с двумя людьми — женатым политиком Атосом Виртаненом и театральной постановщицей Вивикой Бэндлер.

Фильм сняла финский режиссер Зайда Бергрот, известная по драме «Хороший сын» и триллеру «Рай Марии». Главную роль в «Туве» сыграла Альма Пейсти — ранее ее можно было видеть в фильме «Голая бухта» и мини-сериале «Свобода».

Туве Янссон родилась в Финляндии в 1914 году. Первую книгу о муми-троллях она написала в конце 1930-х годов и издала ее в 1945 году. Подробнее о серии «Афиша Daily» писала к ее 70-летию. Также мы публиковали гид по Хельсинки, вдохновленный Янссон, и рассказывали о Музее муми-троллей в Тампере.