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В сети появился трейлер фильма «Туве». Он рассказывает о художнице, создавшей муми-троллей

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:59

В сети появился трейлер фильма «Туве», посвященного жизни финской художницы и автора муми-троллей Туве Янссон. Ролик опубликовало на своем ютьюб-канале издание «Медуза» (признано иностранным агентом).

Картина выйдет в прокат 27 мая. Он расскажет о творчестве Янссон, а также ее непростых отношениях сразу с двумя людьми — женатым политиком Атосом Виртаненом и театральной постановщицей Вивикой Бэндлер.

Фильм сняла финский режиссер Зайда Бергрот, известная по драме «Хороший сын» и триллеру «Рай Марии». Главную роль в «Туве» сыграла Альма Пейсти — ранее ее можно было видеть в фильме «Голая бухта» и мини-сериале «Свобода».

Туве Янссон родилась в Финляндии в 1914 году. Первую книгу о муми-троллях она написала в конце 1930-х годов и издала ее в 1945 году. Подробнее о серии «Афиша Daily» писала к ее 70-летию. Также мы публиковали гид по Хельсинки, вдохновленный Янссон, и рассказывали о Музее муми-троллей в Тампере.

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