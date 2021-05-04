Октоберфест во второй раз отменили из‑за пандемии

Власти Германии вновь приняли решение отменить международный фестиваль пива Октоберфест. Причина та же — риски распространения коронавирусной инфекции, пишет «Русская служба Би-би-си».

«Мы едины во мнении по поводу рекомендации отменить большие народные праздники в этом году», — сказал премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

По его словам, формат мероприятия попросту не позволит выполнить требования масочного режима и социальной дистанции.

Фестиваль должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября. В прошлом году Октоберфест также был отменен из‑за пандемии.

Ежегодно Октоберфест посещают более 6 млн человек, которые тратят на фестивале около миллиарда евро. За более чем два века своего существования Октоберфест отменяли несколько раз. В 1813 году — из‑за наполеоновской оккупации, в 1873 году — из‑за холеры, в 1923 году — из‑за гиперинфляции, а в 1914–1918 и 1939–1945 годах — из‑за мировых войн.