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Дайджест

Послание Федеральному собранию, митинги в поддержку Навального и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:52

Владимир Путин анонсировал новые пособия и социальные меры поддержки во время послания Федеральному собранию. Среди них — единовременная выплата на каждого школьника и возврат половины стоимости путевки в детский лагерь.

Президент также пообещал продлить федеральную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга. Ее строительство должно завершиться до 2024 года.

Росстат отложил публикацию данных о реальных располагаемых доходах россиян накануне послания Федеральному собранию. Раньше данные публиковали строго по графику.

В российских городах проходят митинги в поддержку Алексея Навального. На московской акции уже есть первые задержанные.

В Нижнем Новгороде задержали академика РАН, физика-экспериментатора Ефима Хазанова. Он репостил материалы в поддержку Навального и анонс акции в Нижнем Новгороде.

Число выезжающих за рубеж ученых выросло в пять раз с 2012 года — с 14 до почти 70 тыс. человек. По словам ученого секретаря РАН Николая Долгушкина, среди причин происходящего — недостаток финансирования.

Все шесть английских клубов-участников вышли из Суперлиги. После этого реализацию турнира приостановили, чтобы преобразовать проект.

В России за последние сутки выявили 8271 случай коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 727 125.

Продюсер Скотт Рудин больше не будет работать с компанией A24. Он прерывает работу в кино после обвинений в жестоком обращении с коллегами.

Вышел трейлер документального фильма «Дуров» об основателе «ВКонтакте» и Telegram. 24 апреля картина выйдет на платформе Kion.

50 Cent сыграет в новом триллере «Free Agents» Деона Тейлора. Рэпер исполнит роль успешного игрока в американский футбол, который втягивает в преступную схему молодого футболиста.

Flying Lotus представил песни, записанные для аниме-сериала «Yasuke» от Netflix. Он не только написал музыку для проекта, но и выступил в качестве консультанта и исполнительного продюсера.

Фестиваль Signal объявил арт-кол на создание архитектурных и художественных объектов. Срок подачи заявки — до 29 мая.

23 апреля в Москве состоится фестиваль Sound Up Forte. Он пройдет в виде музыкального променада на Северном речном вокзале. Успейте купить последние билеты.

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