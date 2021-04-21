Федеральную трассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга. Ее строительство должно завершиться до 2024 года. Об этом заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Пару дней назад правительство пообещало направить на строительство магистрали 40 млрд рублей в 2021 году.

Трасса пройдет через Нижний Новгород и, по словам премьера Мишустина, станет частью международного коридора Европа — Западный Китай. Проезд по магистрали будет платным.

21 апреля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он, в частности, анонсировал новые выплаты и социальные меры поддержки. Здесь собрали основные из них.