50 Cent исполнит главную роль в триллере о футболистах, которые решились на ограбление

Рэпер Кертис Джексон (50 Cent) исполнит главную роль в новом триллере «Free Agents» Деона Тейлора («Опасный соблазн», «Черное и синее»). Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Картина расскажет о группе профессиональных игроков в американский футбол, которые решают ограбить владельцев команд, эксплуатирующих их. Джексон сыграет лидера группировки, который вовлекает в преступную схему молодого игрока.

Сценарий фильма Тейлор написал вместе с Джо Боколом. Продюсированием картины режиссер займется со своей супругой Роксанной Авент и ее компанией Hidden Empire Film Group. Фильм снимут для киностудии Lionsgate.

Это далеко не первая роль в кино для 50 Cent. Рэпер снимался в драме «Разные вещи», боевике «План побега» и его сиквелах, криминальном триллере «Вертеп разбойников» и многих других. В 2003 году Джексон основал кинокомпанию G-Unit Films and Television Inc., на счету которой более десятка фильмов, документалок и сериалов. В октябре прошлого года студия решила заняться продюсированием хорроров.