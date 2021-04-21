«Страна должна им гордиться»: вышел трейлер документального фильма «Дуров»

Это первая кинобиография о Дурове. Картина состоит историй, рассказанных друзьями, знакомыми и коллегами IT-магната. Будет ли в фильме интервью с самим Дуровым, не раскрывается.

«Медуза» представила трейлер документального фильма «Дуров» об основателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове . Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Режиссером проекта выступил Родион Чепель, который уже съездил в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram, чтобы показать фильм его главному герою. По словам кинематографиста, Дуров «полностью принял увиденное, даже несмотря на то что там были вещи, которые он о себе не раскрывает».

Премьера документальной работы состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет с 22 по 29 апреля. 24 апреля фильм станет доступен на стриминговом сервисе Kion, новой версии сервиса «МТС ТВ».