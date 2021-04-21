Выплаты для беременных и школьников: какие меры поддержки семьи анонсировал Путин

Владимир Путин анонсировал новые выплаты и социальные меры поддержки во время послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».
- Владимир Путин считает, что нужно продлить до конца года программу туристического кешбэка, в рамках которой гражданам возвращается 20% затрат на туристические поездки.
- Президент предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.
- Путин поручил правительству подготовить целостную программу поддержки неполных семей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают детей», — сказал президент.
- С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в таких семьях, будет назначена ежемесячная выплата в 5650 рублей в среднем по стране.
- Нуждающимся женщинам, которые встали на медицинский учет на ранних сроках беременности, нужно назначить выплату в среднем 6350 рублей в месяц.
- Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка.
- В середине августа россияне получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка, который учится в школе. Выплата коснется и будущих первоклассников, которые пойдут в школу в сентябре 2021 года.
- Кураторы учебных групп техникумов и колледжей будут получать по 5000 рублей в месяц, как и классные руководители в школах.
- До конца 2024 года в России собираются построить не менее 3300 новых школ, в которых смогут учиться не менее миллиона детей. В вузах планируется создать 45 тыс. дополнительных бюджетных мест.
Анонс каждой из мер поддержки присутствующие встречали аплодисментами.