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Выплаты для беременных и школьников: какие меры поддержки семьи анонсировал Путин

Семён Гудошников
Сегодня в 12:53

Владимир Путин анонсировал новые выплаты и социальные меры поддержки во время послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».


  • Владимир Путин считает, что нужно продлить до конца года программу туристического кешбэка, в рамках которой гражданам возвращается 20% затрат на туристические поездки.
  • Президент предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.
  • Путин поручил правительству подготовить целостную программу поддержки неполных семей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают детей», — сказал президент.
  • С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в таких семьях, будет назначена ежемесячная выплата в 5650 рублей в среднем по стране.
  • Нуждающимся женщинам, которые встали на медицинский учет на ранних сроках беременности, нужно назначить выплату в среднем 6350 рублей в месяц.
  • Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка.
  • В середине августа россияне получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка, который учится в школе. Выплата коснется и будущих первоклассников, которые пойдут в школу в сентябре 2021 года.
  • Кураторы учебных групп техникумов и колледжей будут получать по 5000 рублей в месяц, как и классные руководители в школах.
  • До конца 2024 года в России собираются построить не менее 3300 новых школ, в которых смогут учиться не менее миллиона детей. В вузах планируется создать 45 тыс. дополнительных бюджетных мест.

Анонс каждой из мер поддержки присутствующие встречали аплодисментами.

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