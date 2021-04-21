В российских городах начались несогласованные митинги в поддержку находящегося в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», акции проходят в 51 городе.

В Екатеринбурге к протестам присоединились около 5000 человек, в Челябинске насчитали более 2000 участников. По несколько сотен человек появились на митингах в Иркутске и Новосибирске. Задержаны в России более 300 протестующих.

В Москве акция проходит в районе Пушкинской площади, Тверской улицы и Манежной площади. Там сотрудники полиции начали задерживать людей: в частности, правоохранители остановили человека, у которого из рюкзака торчал предмет, похожий на биту.

В центр столицы стянуты дополнительные силы. Силовиков можно встретить на Трубной площади, улицах Рождественка и Воздвиженка, на Никитском бульваре. Манежная площадь и подход к зданию Госдумы перекрыты.