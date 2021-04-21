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В Нижнем Новгороде задержали академика РАН. За репосты в поддержку Навального

Семён Гудошников
Сегодня в 17:54

В Нижнем Новгороде полицейские задержали академика РАН, лауреата Госпремии в области науки и технологий Ефима Хазанова. Об этом ученый написал в фейсбуке.

Предположительно, причиной стали репосты Хазанова материалов в поддержку Алексея Навального. На его странице в фейсбуке есть обращение правозащитников к Владимиру Путину в связи с угрозой жизни оппозиционера, посты Леонида Волкова о состоянии здоровья политика в колонии и репост анонса акции в поддержку Навального в Нижнем Новгороде.

«Задержали днем на работе, привезли в полицию. Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал», — сказал Хазанов «Коммерсанту».

На академика составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Через несколько часов Хазанова отпустили под обязательство явиться в суд.

По данным «Интерфакса», это первый случай задержания академика в России за репосты в соцсети.

Ефим Хазанов — физик-экспериментатор, специализирующийся на создании лазерных систем. В 2008 году он избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук. В 2012-м удостоен премии правительства за разработку петаваттного лазерного комплекса. В 2019 году получил Государственную премию в области науки и технологий за «создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн».

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