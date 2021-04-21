Росстат не стал публиковать данные о доходах россиян перед посланием Путина

Росстат перенес с 20 на 29 апреля публикацию данных о реальных располагаемых доходах россиян накануне послания Владимира Путина Федеральному собранию. На это обратил внимание Forbes.

Ранее данные о доходах публиковались строго по графику. Как минимум в последний год они ежеквартально появлялись в докладе «Информация о социально-экономическом положении России», однако в опубликованной накануне версии они отсутствуют.

Представитель Росстата заявил, что публикацию пришлось отложить, поскольку сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, и часть данных нужно было уточнить.

Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию. Оно должно начаться в 12.00 по московскому времени.

Реальные располагаемые доходы — это деньги, которые остаются после обязательных платежей с учетом инфляции.

Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 7,9% — это рекордный показатель с 1999 года. В третьем и четвертом кварталах обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно.