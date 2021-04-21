Компания A24 прекратила сотрудничество с Скоттом Рудином. Ранее его обвинили в абьюзе

Кинокомпания A24 прекратила деловые отношения с продюсером Скоттом Рудином, которого обвинили в жестоком обращении с коллегами. Об этом сообщает Variety.

Рудин оставляет работу над своими готовящимися фильмами и проектами для стриминговых сервисов. У продюсера не было официального контракта на право первого выбора с A24, но многие из его картин выходили на этой студии.

Кинематографист выбывает из производства драмы «Красное, белое и вода» с Дженнифер Лоуренс, шекспировской экранизации Джоэла Коэна «Макбет» и хоррора Алекса Гарленда «Мужчины». Его имя останется в титрах уже отснятых фильмов «Французский вестник» и «Женщина в окне».

7 апреля The Hollywood Reporter опубликовал статью-разоблачение о Скотте Рудине, в которой его бывшие сотрудники рассказали о неуравновешенном поведении 62-летнего продюсера. Коллеги назвали его абсолютным монстром. Один ассистент вспомнил, как однажды кинематографист впал в ярость, потому что не смог попасть на нужный рейс. Он взял монитор компьютера и разбил об руку помощника, из‑за чего мужчина начал истекать кровью и ему потребовалась срочная медицинская помощь.

На прошлой неделе Рудин заявил, что прекратит свою текущую работу на Бродвее. Он отметил, что принял во внимание все рассказанное о нем и приносит свои извинениям всем, кто пострадал от его действий.