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Фестиваль Signal запустил арт-колл творческих проектов

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:05

Фестиваль Signal объявил арт-колл на создание архитектурных и арт-объектов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Победители конкурса получат гранты до 500 тыс. рублей на реализацию проекта. На выбор участникам предлагается четыре темы: Nature Lifecycle (инсталляция-высказывание на экологическую тему), Connect (объект для передачи информации во время фестиваля), Pathway (инфраструктурный или концептуальный объект) и Hideout (жилой модуль).

Для участия в конкурсе нужно заполнить форму по ссылке и прикрепить презентацию с описанием проекта, визуализацией идеи, эскизом, технической документацией и сметой. Срок подачи заявки — до 29 мая.

Кандидатам необходимо учитывать, что грант выделяется на практическую реализацию проекта в том виде, в котором он был согласован. Организаторы предупреждают, что авторы берут на себя ответственность за создание объектов, принимая во внимание их расположение, сроки запуска, наличие необходимых ресурсов, а также масштабы фестиваля.

21 июня будет опубликован шорт-лист претендентов. Победителей конкурса объявят 12 июля.

В состав жюри впервые войдут представители арт-парка Никола-Ленивец: Иван Полисский, Юлия Бычкова, Антон Кочуркин. От команды Signal оценивать проекты участников будут Сергей Фадеев, Александр Ус, Дмитрий Знаменский, а также три независимых эксперта, имена которых будут названы на этапе составления шорт-листа участников конкурса.

В этом году Signal пройдет в пятый раз — с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец». Основную программу примут четыре сцены: Signal, Möbius, Prizma и Meadow.

Среди хедлайнеров — основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс из Уругвая, берлинский диджей и резидент Club der Visionaere Сонья Мунир, техно-продюсер Ларри МакКарти (Bruce) из Великобритании, а также артисты, выступления которых были перенесены из‑за закрытия границ. Полный состав участников объявят позже.

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