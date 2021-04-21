В России выявили 8271 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 8271 случай коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 107 заражений превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 727 125. За последние сутки вылечились 9644 человек, за все время — 4 352 873. За сутки умерли 399 пациентов, за весь период — 106 706.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 142,9 млн человек, 3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (31,7 млн), на втором — Индия (15,6 млн). За ними идут Бразилия (14 млн) и Франция (5,4 млн).