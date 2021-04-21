В России выявили 8271 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 8271 случай коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 107 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.