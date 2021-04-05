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Фестиваль Sound Up Forte пройдет 23 апреля в виде музыкального променада в Северном речном вокзале

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:35

23 апреля в здании Северного речного вокзала в Москве состоится фортепианный фестиваль Sound Up Forte. Он пройдет в виде музыкального променада, на котором выступят Настасья Хрущева, Игорь Яковенко, Ева Геворгян и другие герои новой музыки, сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Этим событием свою программу открывает фестиваль актуальной музыки Sound Up, который представляет собой серию уникальных концертов для тех, кто интересуется новым звуком и новыми идеями.

«Sound Up Forte пройдет в виде музыкального променада: 9 компактных групп будут перемещаться по Северному речному вокзалу. Гости фестиваля получат уникальный музыкальный опыт — каждая группа послушает разные мини-концерты с меняющимися от сеанса к сеансу программами, которые прозвучат в роскошных парадных интерьерах речного вокзала», — рассказывают организаторы фестиваля.

Лидер петербургского музыкального метамодерна Настасья Хрущева представит новейшую версию ироничных «Русских тупиков», а московский постклассик Игорь Яковенко совместит премьерные исполнения треков со своего грядущего альбома «Променад» с сочинениями в диапазоне от классики до постминимализма.

Оригинальные авторские программы готовят композитор Константин Дорохов и молодой энтузиаст новой и новейшей музыки Дмитрий Баталов, который исполнит произведения ключевых композиторов XX–XXI веков.

В концерте также примет участие молодая пианистка Ева Геворгян — Yamaha Young Artist и лауреат десятков профессиональных конкурсов. Она представит собственное сочинение, а также классическую программу, в которой можно проследить развитие фортепианной музыки.

Приобрести билеты на Sound Up Forte можно на сайте фестиваля. Узнать подробнее о мероприятии можно здесь.

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