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Flying Lotus представил песни, записанные для аниме-сериала «Yasuke» от Netflix

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:58

Американский музыкант и продюсер Стивен Эллисон, известный как Flying Lotus, представил две песни, записанные для аниме-сериала «Yasuke» от платформы Netflix. Их можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

Трек «Black Gold» Flying Lotus записал со своим другом и постоянным коллегой Thundercat. Композицию «Between Memories» он создал с исполнительницей Ники Рандой. В релиз также добавлены инструментальные версии обеих песен.

Flying Lotus рассказал, что не только написал музыку для сериала, но и выступил в качестве консультанта и исполнительного продюсера.

«Yasuke» создал американский продюсер ЛеШон Томас со студией MAPPA. Персонажей разработал Такэси Койкэ, известный по работе над проектами «Самурай Чамплу», «Манускрипт ниндзя» и «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ». Заглавного персонажа озвучил Лейкит Стэнфилд, получивший в этом году номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Иуда и черный мессия».

Действие шоу происходит в альтернативной средневековой Японии, где развита механика и существуют маги. В центре сюжета — великий воин Ясукэ, который бросил свое дело ради спокойной жизни. Ему приходится снова взяться за оружие, когда местной деревне начинают угрожать феодалы дайме. Премьера «Yasuke» намечена на 29 апреля.

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