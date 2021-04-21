Суперлига объявила о приостановке турнира. Из нее вышли все шесть английских клубов

Клубы, объявившие о создании Суперлиги, решили видоизменить проект. Об этом говорится в заявлении организации, которое опубликовал в твиттере корреспондент AP Роб Харрис.

«Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги для преобразования проекта, чтобы предложить болельщикам наилучший выбор при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества», — сказали представители лиги.

Они заявили, что нынешняя система европейского футбола не работает. В Суперлиге считают, что проект в случае реализации позволит решить как финансовые проблемы клубов-участников, так и всего футбольного клуба в целом, пострадавшего от пандемии.

Ранее о выходе из Суперлиги заявили все шесть английских клубов-участников. Представители турнира считают, что они были вынуждены сделать это, столкнувшись с давлением извне. «Мы уверены, что наше предложение не нарушает европейские законы и правила», — говорится в документе.

19 апреля двенадцать европейских футбольных клубов сообщили о создании Суперлиги. В числе основателей оказались «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхем», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Президент UEFA Александр Чеферин заявил, что ассоциация не допустит игроков из Суперлиги до чемпионатов мира и Европы.