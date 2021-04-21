РАН: число уезжающих из России ученых выросло в пять раз с 2012 года

С 2012 года число российских ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих за границу, выросло в пять раз, заявил ученый секретарь РАН Николай Долгушкин. Об этом сообщает ТАСС.

Долгушкин рассказал, что количество выезжающих за рубеж научных сотрудников увеличилось с 14 тыс. в 2012 году до почти 70 тыс. человек. С 1990 года число исследователей в стране уменьшилось с 992 тыс. до 348 тыс., то есть на 65% процентов.

Представитель РАН также отметил, что только за последние три года в России стало на 30 тыс. меньше ученых, а это значит, что страна не сможет выполнить показатели нацпроекта «Наука», одна из задач которого — увеличение числа специалистов. Среди причин происходящего он назвал недостаток финансирования.

В феврале Владимир Путин заявил о необходимости установить рамки заработной платы для научных сотрудников. По его словам, чем выше квалификация у ученого, тем больше он должен получать.