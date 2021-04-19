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Навального перевели в стационар, ФАС завела дело на Google и другие новости дня 20:36 Дайджест
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Навального перевели в стационар, ФАС завела дело на Google и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:36

ФАС возбудила дело в отношении Google. Ведомство обвинило YouTube в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и необоснованных блокировках.

Алексея Навального переведут в областную больницу для осужденных — так решила комиссия врачей ФСИН. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Леонид Волков заявил, что адреса электронных почт, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!», слил в сеть работник ФБК (признан в России иноагентом), завербованный ФСБ. Сотрудник уже уволен.

В МВД и Генпрокуратуре призвали не участвовать в митингах в поддержку Алексея Навального. Там предупредили об административной ответственности и возможных провокациях.

«Бессмертный полк» пройдет 9 Мая в онлайн-формате. Организаторы надеются, что к 24 июня ситуация с пандемией улучшится и акцию удастся провести уже на улицах городов.

В России за сутки выявили 8589 случаев COVID-19. Роспотребнадзор заявил, что в стране формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный.

Двенадцать европейских футбольных клубов, включая «Барселону», «Реал Мадрид» и «Челси», объявили о создании Суперлиги. В UEFA сказали, что не допустят игроков из этих команд до чемпионатов мира и Европы.

Олег Дерипаска обвинил Росстат в занижении числа бедных в России. А через несколько часов удалил пост и заменил его записью, где похвалил Путина и правительство.

НАСА первым в мире запустило вертолет на Марсе. Он летал около 30 секунд и сфотографировал свою тень. Видео полета будет позже.

25 апреля между Таллином и Москвой возобновится авиасообщение. Самолеты будут летать раз в неделю, по воскресеньям.

Ловите свежие трейлеры — мюзикла «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, который откроет Каннский кинофестиваль, и «Шан-Чи и легенда десяти колец», первого фильма Marvel, где появится азиатский мастер боевых искусств.

Снуп Догг и Скотт Эдкинс снимутся в комедийном триллере про вампиров от Netflix. Кого сыграет американский рэпер, пока неизвестно.

Сегодня на ВДНХ открылась выставка «Женщина в кресле» светского фотографа Ильи Вартаняна (работает с Vogue, GQ, Esquire, Elle и Harper’s Bazaar). Героинями проекта стали, в частности, Сабина Ахмедова, Регина Тодоренко, Светлана Бондарчук, Екатерина Климова и Ирина Безрукова. Почему они в кресле и причем тут забота о себе? Женщины много времени проводят в офисном кресле, в креслах ресторанов, салонов красоты, но часто пренебрегают креслом специалиста по женскому здоровью. Выставка приурочена к старту ежегодного социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» и призвана напомнить женщинам о необходимости регулярной заботы о своем репродуктивном здоровье. Посмотреть на «Женщин в кресле» можно до 19 мая, вход бесплатный.

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